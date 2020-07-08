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17:04 08.07.2020

"Укрзализныця" установит на главном столичном вокзале инфракрасные системы скрининга температуры

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"Укрзализныця" установит на главном столичном вокзале инфракрасные системы скрининга температуры

 "Укрзализныця" установит на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" современные инфракрасные системы скрининга температуры лица.

Как отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци" в среду, устройства позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту. Кроме того, указанные системы способны измерять одновременно температуру людей, которые находятся друг от друга на социальной дистанции - от 1 до 5 м.

В частности, две системы будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна - на Южном.

"Сейчас вокзалы станции "Киев-Пассажирский" ежесуточно принимают наибольший пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах в вокзалов. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - заявил и.о. предправления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По его словам, пассажиры с подозрением на заболевание не будут допускаться на объект, охрана будет им рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Сейчас "Укрзализныця" проводит закупку указанного оборудования через систему ProZorro.

Первую такую систему планируется установить в ближайшие недели.

Теги: #температура #укрзализныця #коронавирус
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