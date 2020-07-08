Зеленский поблагодарил медиков Черновицкой области, которые первыми столкнулись с коронавирусом в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Буковину пообщался с медиками Черновицкой областной клинической больницы, которые первыми в Украине столкнулись с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства отметил мужество, стойкость и профессионализм медиков в противостоянии эпидемии коронавируса и вручил им государственные награды и ценные подарки.

"Самая сложная работа, так получилось в этом году, выпала врачам нашей страны - бороться с большой болезнью. В такие сложные времена мы еще больше понимаем, насколько ваша профессия важна для каждого украинца, сейчас это каждый испытал на себе", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что, к сожалению, в спокойные времена врачам не уделяли достойного внимания. "Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы вы были и социально, и материально защищены", - указал он.

Зеленский высоко оценил уровень работы врачей медицинского учреждения и подчеркнул, что Черновицкая область получила самый сильный удар от COVID-19.

"Когда в некоторых областях был "штиль", никто не видел угрозы, ходили без масок, без других средств защиты от COVID-19, в Черновицкой области была волна, которая сносила все, и вы ее выдержали", - сказал он.

Зеленский поблагодарил врачей, которые сохранили жизнь украинцев, и указал, что расслабляться нельзя, поскольку борьба с коронавирусом еще не закончена.