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16:35 08.07.2020

Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от армейского призыва

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Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от армейского призыва

Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва в армию, говорится в совместном решении Офиса президента, Министерства образования и Генерального штаба Украины.

"В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесено на май-июль 2020 - распоряжение правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020). Важно, что пунктом 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Относительно выпускников колледжей и университетов, то Министерством образования и науки совместно с Офисом президента и Генеральным штабом наработанные решения, которые позволят им, при желании продолжить обучение на следующей ступени образования, получить отсрочку от весеннего призыва.

В связи с чем, Минобразования соответствующие разъяснения приемным комиссиям заведений профессиональной перед высшими и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежащих призыву.

Отмечается, что предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

Теги: #армия #карантин #минобразования #призыв
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