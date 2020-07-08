Клименко о наводнении на Закарпатье: полиция самостоятельно не может бороться с вырубкой леса

Одной из причин экологической катастрофы на Закарпатье является незаконная вырубка леса, противостоять которой полиция самостоятельно не может, отмечает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Только в этом году полиция открыла около 600 уголовных производств в связи с незаконной вырубкой леса. У нас есть полный обмен информацией и с местной властью, и с правоохранительными органами, особенно после случившегося на Западной Украине",- сказал глава Нацполиции в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул: "Самостоятельно незаконную вырубку леса полиция остановить не сможет, эту проблему можно решить только вместе с Министерством экологии и другими правоохранительными органами".

По словам главы Нацполиции, одна из причин того, что произошло на западной Украине – именно вырубка леса, "которая продолжается в Карпатах не год и не два, а десятилетиями, и приводит к оползням, изменениям экосистемы".

Отвечая на вопрос о том, реально ли привлечение к ответственности конкретных людей, по вине которых происходит незаконная вырубка леса, Клименко сказал: "В уголовных производствах, уже переданных в суд, есть конкретные подозрения конкретным людям… Те, кто дают разрешение на вырубку и перевозку леса, подписывают документы, маркируют, загружают – эти люди должны нести ответственность".



Полный текст интервью Клименко будет опубликован на сайте "Интерфакс-Украина"