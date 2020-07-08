События

16:32 08.07.2020

Клименко о наводнении на Закарпатье: полиция самостоятельно не может бороться с вырубкой леса

1 мин читать
Клименко о наводнении на Закарпатье: полиция самостоятельно не может бороться с вырубкой леса

Одной из причин экологической катастрофы на Закарпатье является незаконная вырубка леса, противостоять которой полиция самостоятельно не может, отмечает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Только в этом году полиция открыла около 600 уголовных производств в связи с незаконной вырубкой леса. У нас есть полный обмен информацией и с местной властью, и с правоохранительными органами, особенно после случившегося на Западной Украине",- сказал глава Нацполиции в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул: "Самостоятельно незаконную вырубку леса полиция остановить не сможет, эту проблему можно решить только вместе с Министерством экологии и другими правоохранительными органами".

По словам главы Нацполиции, одна из причин того, что произошло на западной Украине – именно вырубка леса, "которая продолжается в Карпатах не год и не два, а десятилетиями, и приводит к оползням, изменениям экосистемы".

Отвечая на вопрос о том, реально ли привлечение к ответственности конкретных людей, по вине которых происходит незаконная вырубка леса, Клименко сказал: "В уголовных производствах, уже переданных в суд, есть конкретные подозрения конкретным людям… Те, кто дают разрешение на вырубку и перевозку леса, подписывают документы, маркируют, загружают – эти люди должны нести ответственность".


Полный текст интервью Клименко будет опубликован на сайте "Интерфакс-Украина"

Теги: #клименко #закарпатье #вырубка #нацполиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 08.07.2020
Глава Нацполиции о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак

Глава Нацполиции о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак

17:28 08.07.2020
Глава Нацполиции: Ситуация в Кагарлыке – демотивация для самих полицейских и проекция общества в целом

Глава Нацполиции: Ситуация в Кагарлыке – демотивация для самих полицейских и проекция общества в целом

17:20 08.07.2020
Глава Нацполиции: протоколы за нарушение карантина в основном составляются на юрлиц, а не конкретных людей

Глава Нацполиции: протоколы за нарушение карантина в основном составляются на юрлиц, а не конкретных людей

16:58 08.07.2020
Глава Нацполиции: в ближайшие дни получим результаты экспертиз по взрыву в киевской многоэтажке и будут подозрения

Глава Нацполиции: в ближайшие дни получим результаты экспертиз по взрыву в киевской многоэтажке и будут подозрения

01:07 29.06.2020
Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

14:14 26.06.2020
С 1 июля в Нацполиции приступят к работе дознаватели – Клименко

С 1 июля в Нацполиции приступят к работе дознаватели – Клименко

19:52 23.06.2020
Из-за непогоды отсутствует межобластное сообщение Закарпатье - Ивано-Франковск в пределах Раховского района - полиция

Из-за непогоды отсутствует межобластное сообщение Закарпатье - Ивано-Франковск в пределах Раховского района - полиция

07:01 23.06.2020
В Красноградском лесхозе на Харьковщине "черные лесорубы" уничтожили более 250 дубов - ГБР

В Красноградском лесхозе на Харьковщине "черные лесорубы" уничтожили более 250 дубов - ГБР

12:13 21.06.2020
Два человека погибли в результате взрыва газа в киевской 9-этажке

Два человека погибли в результате взрыва газа в киевской 9-этажке

21:43 19.06.2020
В Днепре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении –Нацполиция

В Днепре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении –Нацполиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Нацполиции о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак

Во Львовской области полиция задержала за торговлю оружием священника Русской истинно-православной церкви

В Луганской области СБУ предотвратила диверсию ФСБ РФ

Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения

На ТКГ согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области, должны быть подтверждены письменно в ближайшее время - Резников

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области полиция задержала за торговлю оружием священника Русской истинно-православной церкви

В Луганской области СБУ предотвратила диверсию ФСБ РФ

Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения

"Укрзализныця" установит на главном столичном вокзале инфракрасные системы скрининга температуры

На ТКГ согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области, должны быть подтверждены письменно в ближайшее время - Резников

Зеленский поблагодарил медиков Черновицкой области, которые первыми столкнулись с коронавирусом в Украине

Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от армейского призыва

Иран не принимает предложения Украины о переговорах по компенсации за сбитый самолет МАУ

Четверть украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви в Украине Епифания, 12% Онуфрия – соцопрос КМИС

Расследование дела Порошенко о назначении Семочко завершено, ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению – адвокат Новиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА