События

16:24 08.07.2020

Иран не принимает предложения Украины о переговорах по компенсации за сбитый самолет МАУ

2 мин читать
Иран не принимает предложения Украины о переговорах по компенсации за сбитый самолет МАУ

Иран не готов принять предложение Украины о переговорах по компенсации за самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитый возле Тегерана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин "BBC Украина".

"Буквально сегодня (7 июля - ИФ) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах", - сказал Енин в интервью "BBC Украина", опубликованном в среду.

Заместитель главы МИД также отметил, что поэтому пока что рано говорить о каких-то суммах компенсации.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - пояснил он.

Также Енин добавил, что все зависит от политической воли иранской стороны и выразил надежду на то, что иранская сторона "все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс".

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #компенсация #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 06.07.2020
МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

19:07 06.07.2020
Иран пришлет "черные ящики" сбитого Ираном самолета "МАУ" во Францию на расшифровку 20 июля – Енин

Иран пришлет "черные ящики" сбитого Ираном самолета "МАУ" во Францию на расшифровку 20 июля – Енин

13:33 05.07.2020
В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

20:34 02.07.2020
Украина будет вести переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса "МАУ" - Кулеба

Украина будет вести переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса "МАУ" - Кулеба

17:39 29.06.2020
Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

17:21 29.06.2020
Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа, отправили запрос в Интерпол

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа, отправили запрос в Интерпол

14:24 28.06.2020
Взрыв под Тегераном мог иметь отношение к производству ракет

Взрыв под Тегераном мог иметь отношение к производству ракет

03:35 26.06.2020
Емкость с газом взорвалась у Тегерана - Минобороны Ирана

Емкость с газом взорвалась у Тегерана - Минобороны Ирана

16:31 25.06.2020
МАУ расширяет список направлений на лето в связи с послаблением странами режима пересечения границ для украинцев

МАУ расширяет список направлений на лето в связи с послаблением странами режима пересечения границ для украинцев

06:33 25.06.2020
США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Клименко о наводнении на Закарпатье: полиция самостоятельно не может бороться с вырубкой леса

Расследование дела Порошенко о назначении Семочко завершено, ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению – адвокат Новиков

Правительство Украины разрешило учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений

Харьковская область готова принять пострадавших от пожаров в Луганской области – Кучер

Порошенко в суде: подозрение не вручено, соответственно, мера пресечения незаконна

ПОСЛЕДНЕЕ

Клименко о наводнении на Закарпатье: полиция самостоятельно не может бороться с вырубкой леса

Четверть украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви в Украине Епифания, 12% Онуфрия – соцопрос КМИС

Расследование дела Порошенко о назначении Семочко завершено, ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению – адвокат Новиков

Правительство Украины разрешило учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений

Харьковская область готова принять пострадавших от пожаров в Луганской области – Кучер

Шмыгаль заявил о необходимости урегулировать вопрос отсрочки весеннего призыва для выпускников

Порошенко в суде: подозрение не вручено, соответственно, мера пресечения незаконна

Правительство Украины утвердило порядок действий при введении комендантского часа

Правительство Украины расторгло меморандум с РФ по борьбе с терроризмом

Ермак призвал стороны ТКГ к обеспечению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня из-за пожаров в Луганской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА