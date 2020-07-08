Четверть украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви в Украине Епифания, 12% Онуфрия – соцопрос КМИС

В случае объединения Православной церкви Украины и Украинской православной церкви (Московского патриархата) в единую церковную организацию 25,6% украинцев хотели бы видеть ее предстоятелем нынешнего предстоятеля ПЦУ Епифания, а 12,2% - предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии с 24 по 30 июня 2020 года.

При этом 1,2% респондентов выбрали возможность назвать свой собственный вариант кандидатуры предстоятеля, а 54,9% затруднились с ответом. 6,2% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Таким образом, из тех, кто определился с выбором, 65,7% выбирают Епифания, 31,4% - Онуфрия, а 3% - другого предстоятеля.

В случае же гипотетического объединения ПЦУ, УПЦ (МП) и Украинской греко-католической церкви в единую церковь, хотели бы видеть ее предстоятелем Епифания 20,2% респондентов, Онуфрия – 10,5%, а предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука – 9,4%. Другого кандидата назвали 0,5% опрошенных, затруднились с ответом 52,2%, а отказались отвечать на вопрос 7,2%.

Из тех же, кто определился с выбором, 49,7% выбрали Епифания, 25,8% - Онуфрия, 23,2 – Святослава Шевчука, 1,3% - другого предстоятеля.

В региональном разрезе поддержка Епифания на западе и в центре страны несколько выше, чем в центре и на юге, на Донбассе она существенно ниже. При этом поддержка Онуфрия примерно равномерна во всех макрорегионах. При этом на Донбассе вдвое чаще, чем в других регионах, предлагали свою кандидатуру на пост предстоятеля и отказывались отвечать на этот вопрос.

Кроме этого, 42,4% респондентов заявили, что положительно относятся к ПЦУ, 10,3% - отрицательно, 37,2% - нейтрально. К УГКЦ положительно относятся 35,3% опрошенных, отрицательно - 6%, нейтрально – 46,1%. К УПЦ (МП) положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31,6%, 36,8% - нейтрально.

В региональном разрезе отношение к трем церквям относительно равономерно во всех макрорегионах, кроме существенно лучшего отношения к УГКЦ на западе страны и несколько худшего на Донбассе. Также на востоке Украины и на Донбассе несколько лучше отношение к УПЦ (МП) и несколько хуже – к ПЦУ.

Опрос проводился опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) среди 2 тысяч респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории Крыма и ОРДЛО, которые временно не контролируются властью Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%, 0,5% - для показателей, близких к 1%.