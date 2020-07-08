Расследование дела Порошенко о назначении Семочко завершено, ходатайство о мере пресечения не подлежит рассмотрению – адвокат Новиков

Расследование уголовного производства в отношении пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым заместитель главы Службы внешней разведки завершено, несмотря на то, что оно недавно было продлено на три месяца, сообщил адвокат Илья Новиков.

"В ОГПУ (Офис генерального прокурора Украины – ИФ) паника. Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда Батрин в том, что им необходимы еще 3 месяца для окончания следствия о назначении Семочко… А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась… Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению", - написал Новиков в своем Facebook в среду.

При этом он опубликовал скан уведомления Государственного бюро расследований (ГБР) о завершении соответствующего досудебного расследования 7 июля, в котором значится, что собранные за время расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта.

Как заявил Новиков на судебном заседании, защита хотела бы заслушать руководителя следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олега Корецкого, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.

В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко подтвердила эту информацию и сообщила, что прокуроры не могут предоставить в суде заверенные генпрокурором документы об окончании досудебного расследования

"Сегодня ночью Печерский суд принял решение о продолжении расследования по так называемому "делу Семочко", прокуратура Зеленского требовала от суда меры пресечения для Порошенко до 10 июля. Только что прокуроры заявили, что расследование завершено, то есть через час, а не через 3 месяца и дело передают в суд. При этом прокуроры не могут предоставить в суде не копии, а заверенные генпрокурором документы об окончании досудебного расследования. Это фарс", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 10 июня Порошенко пришел на допрос в ГБР как свидетель по делу о незаконном перемещении картин через госграницу, сотрудники Бюро вручили ему подозрение в другом деле – о назначении Сергея Семочко первым заместитель главы СВР. Порошенко и его адвокаты утверждают, что подозрение было вручено ненадлежащим образом

Суть подозрения, по версии следствия, сводится к тому, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Речь идет о то, что Порошенко якобы вынудил главу СВР назначить Семочко первым заместитель СВР при отсутствии штатной должности.

В Офисе генпрокурора изначально заявили о подаче в суд ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

18 июня прокуроры в Печерском суде заявили ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде личных обязательств. В офисе генпрокурора заявляли о намерении перенести судебное заседание, поскольку накануне умер отец Порошенко. Сам Порошенко настаивал на слушании по ходатайству, однако в тот день суд не вынес решения и был объявлен перерыв в заседании до 1 июля в связи с измененным ходатайством.

1 июля Порошенко был на допросе в ГБР в качестве подозреваемого, и, как утверждают в Бюро, отказался от дачи показаний по сути предъявленного ему подозрения. После этого Печерский суд продолжил заседание по избранию меры пресечения, но решение по ходатайству снова не было принято, - суд объявил перерыв в заседании до 8 июля, аргументировав необходимостью уточнения информации по врученному Порошенко подозрению.

В оглашенном в суде ходатайстве прокуроры просили о мере пресечения для Порошенко в виде личных обязательств на время досудебного расследования - до 10 июля.

Накануне заседания суда 8 июля тот же Печерский суд по ходатайству следствия продлил срок досудебного расследования по делу о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым, еще на три месяца – до 10 октября.