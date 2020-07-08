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15:16 08.07.2020

Правительство Украины разрешило учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений

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Правительство Украины разрешило учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений

Кабинет министров Украины разрешил учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, принятое решение урегулирует ранее несогласованные положения о деятельности учреждений сферы культуры, в частности театров и ночных развлекательных заведений.

Так, ночные развлекательные учреждения на период карантинных ограничений не смогут работать после 22:00, а культурные учреждения смогут работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.

Позже в социальной сети Facebook Ткаченко отметил, что учреждениям культуры необходимо разрешить работать с 07:00 до 23:00, так как спектакли или сеансы длятся по 2-3 часа, и чтобы людям просто выйти, учитывая стандартное начало в 19:00, нужно больше времени.

"По ночным клубам. На мой личный взгляд, их работа должна быть запрещена после 22:00. Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции, неконтролируемое собрание людей, безответственность сегодня - десятки и сотни новых больных завтра. Однако, согласно предложению МВД, ночным клубам запрещается работа с 23:00 до 07:00", - сообщил министр.

Также Ткаченко заявил, что Минкультуры рекомендует передать полномочия регулировать работу учреждений культуры на Кабмин.

"Примеры, где на местах происходило установление особых режимов работы для учреждений культуры городской властью, только подтверждают важность нашего требования. Пока мы рассаживаем зрителей в шахматном порядке и ограничиваем их график до 22, кто-то устраивает пиры во время карантина", - написал он.

Кроме того, предполагается упрощение визитов иностранцев по приглашению учреждений культуры.

"Деятели культуры + 1 сопровождающее лицо вместе с ними, при условии их приглашения учреждениями культуры в Украине, не проходят обязательной самоизоляции или обсервации. Давайте откровенно, гастролеров-деятелей культуры единицы/десятки, а значит они точно не представляют угрозу для самой ситуации. Однако для отрасли это изменение очень важно", - добавил Ткаченко.

Среди прочего, норма о 50% наполненности и "шахматной" рассадке зрителей будет расширена на все учреждения культуры: оперы, филармонии, театры, концертные площадки.

Теги: #карантин #учреждения #культура #кабмин
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