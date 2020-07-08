Харьковская область готова принять пострадавших от пожаров в Луганской области – Кучер

Харьковская область готова принять и предоставить временное жилье людям, оставшихся без домов из-за пожаров в Луганской области, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Я сообщил об этом и президенту, и своему коллеге с Луганщины Сергею Гайдаю. Харьковская область готова принять, если есть необходимость, людей, разместить их, предоставить медицинскую помощь. Мы все эти процессы организуем", - сказал Кучер журналистам в среду.

По его словам, скорее всего, временное жилье оплатят благотворители. "Мы определимся. Ко мне уже обратились определенные благотворители, которые готовы разместить людей за собственные средства. Это, скорее всего, будут спонсоры", - сказал Кучер.

Как сообщалось, пожар в районе села Осколоновка, Капитаново и Муратово Новоайдарского района Луганской области возник днем 6 июля.

7 июля пожар в районе Осколоновки был локализован, но в тот же день из-за порывчатого ветра возникло еще несколько очагов верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района, началась эвакуация жителей этих населенных пунктов. Всего эвакуировано из жилых домов с.Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек, из них 13 детей, и 30 человек выселены.

В результате пожара огнем в Смоляниново уничтожено 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

По состоянию на 8:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Известно о пяти погибших в результате пожара.