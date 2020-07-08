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14:48 08.07.2020

Шмыгаль заявил о необходимости урегулировать вопрос отсрочки весеннего призыва для выпускников

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Шмыгаль заявил о необходимости урегулировать вопрос отсрочки весеннего призыва для выпускников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Министерство образования и науки Украины и Министерство обороны Украины скоординировать свои действия относительно предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва в связи со смещением дат вступительной кампании.

"Юноши, которые достигли 18 лет и хотят вступить в вузы, должны получить такую возможность. Наверное, не стоит бежать сейчас срочно вручать повестки", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

В связи с этим премьер поручил руководителям профильных министерств скоординировать свои действия по урегулирования данного вопроса.

Шмыгаль отметил, что также необходимо контактировать по данному вопросу с военными комиссариатами на местах и главами обладминистраций.

Как сообщалось, Минобразования просит Минобороны разрешить предоставлять выпускникам отсрочку от весеннего призыва в связи со смещением дат вступительной кампании. В ведомстве отмечают, что в текущем году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля, и для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом к Минобороны.

Теги: #шмыгаль #призыв #кабмин
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