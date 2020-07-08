Правительство Украины расторгло меморандум с РФ по борьбе с терроризмом

Кабинет министров прекратил действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Этот документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Отмечается, что реализация принятого решения позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ.