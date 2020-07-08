Ермак призвал стороны ТКГ к обеспечению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня из-за пожаров в Луганской области

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня из-за пожаров в Луганской области, учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - сказал он перед началом очередного заседания ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) в среду, которое проходит в формате видеоконференции.

Перед началом заседания ТКГ Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Место событий срочно посетил президент Украины Владимир Зеленский. Ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения сторон на Донбассе, отметили в пресс-службе Офиса президента.