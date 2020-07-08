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14:08 08.07.2020

Одно из 24 "дел Порошенко" по "Кузне на Рыбальском"закрыто– адвокат

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Одно из 24 "дел Порошенко" по "Кузне на Рыбальском"закрыто– адвокат

Адвокат Илья Новиков сообщил о закрытии одного из дел пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, касающегося ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее – "Ленинская кузня").

"Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого", - написал Новиков на своей странице в Facebook в среду, прикрепив к сообщению снимок постановления, датированного 8 июля.

При этом, сославшись на Корецкого, он сообщил, что в этом деле на следователей оказывалось давление, о чем детальнее будет сообщено позже. "На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", - написал Новиков.

Теги: #новиков #порошенко #кузня_на_рыбальском #дело
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