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12:33 08.07.2020

В Киеве самый высокий показатель количества тестирований на COVID-19 в Украине - Кличко

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В Киеве самый высокий показатель количества тестирований на COVID-19 в Украине - Кличко

В Киеве по состоянию на 8 июля самый высокий показатель тестирований на COVID-19 в Украине, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 94 тестов на 100 тыс. жителей города", - сообщил он на онлайн-брифинге в среду.

Кличко также отметил, что в столице продолжают наращивать объем тестирований.

"Мы продолжаем увеличивать количество тестирований на COVID-19. И исследуют материал в медучреждениях города уже за более короткий срок. За последние сутки в столице сделали более 4000 тестов методом ПЦР и ИФА", - подчеркнул он.

Доля выявленных больных коронавирусом при этом составляет 4,5%.

Мэр отметил, что за весь период "Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" сделал почти 46 тыс. исследований ПЦР-тестов. Делают такие исследования еще в 4 коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 30 тыс. образцов биоматериала для исследования.

"Я призываю киевлян: если чувствуете себя плохо или контактировали с человеком, который заболел - сразу сдавайте тест. Потому что, к сожалению, многие обращаются к врачам, когда болезнь уже поразила легкие. И когда нужно более сложное лечение. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #тестирование #кличко #коронавирус
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