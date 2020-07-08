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12:23 08.07.2020

Суд допрашивает понятого при вручении Порошенко подозрения в ГБР

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Суд допрашивает понятого при вручении Порошенко подозрения в ГБР

Печерский районный суд Киева в ходе заседания в среду по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко допрашивает понятого при вручении Порошенко подозрения в Государственном бюро расследований.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", понятой Руслан Шевчук, чья подпись стоит под документом о вручении подозрения Порошенко, был вызван в суд для дачи пояснений по обстоятельствам вручения подозрения.

Шевчук под присягой пытается рассказать суду, что он был вызван понятым при процессуальных действиях в Бюро с Порошенко. "Меня попросили поучаствовать, я поучаствовал",- сказал он.

"Петр Алексеевич сказал: "Я не отказываюсь (получать уведомление о подозрении – ИФ), у вас (сотрудников правоохранительных органов, которые вручали подозрение – ИФ) нет полномочий. Я так понимаю, генеральный прокурор должен был все это вручать", - сказал Шевчук.

"Никого не бойтесь и не пугайтесь, вы ни в чем не виноваты", - сказал адвокат Порошенко Игорь Головань понятому в ходе допроса.

Как сообщалось, 10 июня Порошенко пришел на допрос в ГБР как свидетель по делу о незаконном перемещении картин через госграницу, сотрудники Бюро вручили ему подозрение в другом деле – о назначении Сергея Семочко первым заместитель главы СВР. Порошенко и его адвокаты утверждают, что подозрение было вручено ненадлежащим образом

Суть подозрения, по версии следствия, сводится к тому, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Речь идет о то, что Порошенко якобы вынудил главу СВР назначить Семочко первым заместитель СВР при отсутствии штатной должности.

В Офисе генпрокурора изначально заявили о подаче в суд ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

18 июня прокуроры в Печерском суде заявили ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде личных обязательств. В офисе генпрокурора заявляли о намерении перенести судебное заседание, поскольку накануне умер отец Порошенко. Сам Порошенко настаивал на слушании по ходатайству, однако в тот день суд не вынес решения и был объявлен перерыв в заседании до 1 июля в связи с измененным ходатайством.

1 июля Порошенко был на допросе в ГБР в качестве подозреваемого, и, как утверждают в Бюро, отказался от дачи показаний по сути предъявленного ему подозрения. После этого Печерский суд продолжил заседание по избранию меры пресечения, но решение по ходатайству снова не было принято, - суд объявил перерыв в заседании до 8 июля, аргументировав необходимостью уточнения информации по врученному Порошенко подозрению.

В оглашенном в суде ходатайстве прокуроры просили о мере пресечения для Порошенко в виде личных обязательств на время досудебного расследования - до 10 июля.

Накануне заседания суда 8 июля тот же Печерский суд по ходатайству следствия продлил срок досудебного расследования по делу о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым, еще на три месяца – до 10 октября.

Теги: #порошенко #суд
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