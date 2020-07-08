Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения лесных пожаров в Луганской области, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство. Президент сегодня принял решение об использовании авиации. Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие у нас понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии разграничения", - сказал он на брифинге в среду в Луганской области.

Аваков указал, что поставлена цель до конца дня полностью локализовать все очаги пожара.

Как сообщалось, пожар в районе села Осколоновка, Капитаново и Муратово Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского, Ахтырского и Капитановского лесничества возник днем 6 июля.

7 июля пожар в районе Осколоновки был локализован, но в тот же день из-за порывчатого ветра возникло еще несколько очагов верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района, началась эвакуация жителей этих населенных пунктов..

В результате пожара огнем в Смоляниново уничтожено 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

По состоянию на 8:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Известно о пяти погибших в результате пожара.