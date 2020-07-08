События

11:19 08.07.2020

ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход в Черном море

1 мин читать
ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход в Черном море

В акватории Черного моря был проведен пятидневный сбор-поход катеров и суден Военно-морских сил Вооруженных сил Украины для отработки элементов боевой подготовки, слаженности подразделений разнородных сил и демонстрации их присутствия в Черноморском регионе.

"Кроме корабельно-катерного состава, в мероприятии приняли участие подразделения морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - сообщает командование ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

Личный состав участников сбор-похода отработал ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве, ведения минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущения блокирования пункта базирования и тому подобное.

Кроме того, вблизи Одесской области военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказанию помощи судну, терпящему бедствие.

Основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году были возведены в состав ВМС ВСУ. Управление силами осуществлялось с корабельного пункта управления. В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО флотилия и в дальнейшем будет работать для приобретения возможностей по подготовке корабельного состава.

Теги: #черное_море #сборы #вмс_всу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:21 05.07.2020
Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

18:31 19.06.2020
ВМС Украины провели успешные испытания ракетного комплекса "Нептун"

ВМС Украины провели успешные испытания ракетного комплекса "Нептун"

17:05 19.06.2020
НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна - Вершбоу

НАТО должно привлечь Украину в процесс развития и разработки стратегии Черноморского бассейна - Вершбоу

16:55 19.06.2020
Черное море зашел американский десантный корабль-док USS Oak Hill – Генштаб ВСУ

Черное море зашел американский десантный корабль-док USS Oak Hill – Генштаб ВСУ

19:26 11.06.2020
Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

Зеленский сменил командующего ВМС ВСУ– указы

11:11 22.05.2020
Украина ожидает решения Международного трибунала по морскому праву в деле о захвате РФ украинских моряков и кораблей в Черном море в конце 2022г - начале 2023г

Украина ожидает решения Международного трибунала по морскому праву в деле о захвате РФ украинских моряков и кораблей в Черном море в конце 2022г - начале 2023г

10:16 22.05.2020
Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море

Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море

11:09 23.04.2020
Отраслевые ассоциации считают необходимым снизить портовые сборы на 20%, предлагают Кабмину осуществить это в 2 этапа

Отраслевые ассоциации считают необходимым снизить портовые сборы на 20%, предлагают Кабмину осуществить это в 2 этапа

15:28 11.03.2020
"Айленды" ВМС Украины вышли в моредля выполнения поставленных задач – СМИ

"Айленды" ВМС Украины вышли в моредля выполнения поставленных задач – СМИ

15:40 24.02.2020
Углеводородный участок "Дельфин" будет выставлен на СРП-конкурс двумя лотами - глава Госгеонедр

Углеводородный участок "Дельфин" будет выставлен на СРП-конкурс двумя лотами - глава Госгеонедр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, сообщил Зеленский

Известно о пяти погибших в результате лесных пожаров на Луганщине, сообщил президент Украины

Беларусь окажет пострадавшей от наводнений Украине помощь

КС в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция рассматривает три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области - Клименко

Суд в третий раз проводит заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, сообщил Зеленский

В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая COVID-19, всего болеет 161 человек

Известно о пяти погибших в результате лесных пожаров на Луганщине, сообщил президент Украины

Львовская область вновь вошла в список регионов с широким распространением COVID-19

Ryanair запускает 16 новых маршрутов из Украины в Италию на зиму-2020 - лето-2021гг

Великобритания передала украинским пограничникам 10 современных квадрокоптеров

Аваков не исключает использование пожарной авиации для ликвидации пожара в Луганской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА