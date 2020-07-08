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11:07 08.07.2020

В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая COVID-19, всего болеет 161 человек

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В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая COVID-19, всего болеет 161 человек

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки выявлены 3 новых случая острой респираторной болезни COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Работники ВС Украины находятся на лечении в учреждениях здравоохранения (Мукачевская ЦРБ, Косовская ЦРБ, Центральный госпиталь МВД). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Всего по состоянию на 10:00 8 июля в ВСУ болеет 161 человек. Выздоровели за время пандемии 393 человека, летальных случаев – 5.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 624 человека.

Теги: #всу #коронавирус #армия
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