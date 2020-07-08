Великобритания передала украинским пограничникам 10 современных квадрокоптеров

Великобритания передала 10 квадрокоптеров DJI MAVIC общей стоимостью более 1,2 млн грн Государственной пограничной службе Украины, они будут задействованы в мониторинге западного участка украинской государственной границы.

"Десять новых квадрокоптеров DJI MAVIC различных модификаций, общей стоимостью более 1,2 млн гривень, отправляются на охрану украинской государственной границы. Современная техника, которая позволяет днем и ночью эффективно мониторить границу с воздуха, получена в рамках двустороннего сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы и Посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

Как отмечается, британская сторона также обеспечит обучение персонала Госпогранслужбы эффективно использовать полученную технику.

"Беспилотники могут вести запись в формате 4К с высоты до 6 километров. Все, что "видит" дрон, оператор видит на контрольном мониторе", - пояснили в ведомстве.

Новые дроны отправляются на участок Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Именно там пограничники - операторы беспилотников - будут учиться эксплуатировать современную технику и, в дальнейшем, контролировать с воздуха тот или иной участок госграницы.

В Госпогранслужбе отметили, что беспилотные летательные аппараты являются эффективными помощниками украинских пограничников, особенно на труднопроходимых участках местности.