События

10:48 08.07.2020

Аваков не исключает использование пожарной авиации для ликвидации пожара в Луганской области

2 мин читать
Аваков не исключает использование пожарной авиации для ликвидации пожара в Луганской области

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о благоприятных природных условиях для окончательной ликвидации лесного пожара в Луганской области и отмечает возможность задействовать пожарную авиацию с этой целью, несмотря на близость линии разграничения.

"Мы совершили облет, и мы не видим дополнительных очагов пожара. И, слава Богу, погода нам благоприятствует – не таких порывов ветра, как были вчера, и распространение огня – мы не видим, что есть угроза. На данный момент времени есть три ключевых очага, которым мы сейчас уделяем внимание. По всему периметру работают ГСЧС группы. И сейчас принимается решение для того, чтобы окончательно все добить, использовать пожарную авиацию, которая стоит в Краматорске наготове", - сказал Аваков журналистам в Луганской области в среду.

"Проблема наша в том, что мы находимся слишком близко от зоны разграничения, и поэтому тут нужно продумать некоторые некоторые детали", - добавил руководитель ведомства.

По словам Авакова, есть две версии причин возникновения пожара, полиция сейчас занимается их расследованием.

Как сообщалось, глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что авиация ГСЧС не может быть привлечена к тушению лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области, поскольку российские наемники из неподконтрольных Украине отдельных районов Луганской области не гарантируют безопасность полетов. "Делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности не даем. Рисковать дополнительно еще и жизнями людей никто не будет", - сказал он.

ГСЧС сообщила о 4 погибших в результате лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области. 9 пострадавших (из них 2 детей) госпитализированы. Эвакуированы из жилых домов с.Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек, из них 13 детей, и 30 человек выселены. В результате пожара огнем в Смоляниново уничтожено 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

По состоянию на 8:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Теги: #пожары #гсчс #авиация #аваков #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 08.07.2020
Полиция рассматривает три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области - Клименко

Полиция рассматривает три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области - Клименко

11:28 08.07.2020
Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

11:16 08.07.2020
Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, сообщил Зеленский

Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, сообщил Зеленский

11:05 08.07.2020
Известно о пяти погибших в результате лесных пожаров на Луганщине, сообщил президент Украины

Известно о пяти погибших в результате лесных пожаров на Луганщине, сообщил президент Украины

10:11 08.07.2020
ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

09:53 08.07.2020
Глава Луганской обладминистрации просит правительство признать пожар в области ЧС государственного уровня

Глава Луганской обладминистрации просит правительство признать пожар в области ЧС государственного уровня

09:43 08.07.2020
В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

09:20 08.07.2020
Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

07:55 08.07.2020
На территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново  с. Капитаново  и с. Вороново – ГСЧС

На территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново  с. Капитаново  и с. Вороново – ГСЧС

20:44 07.07.2020
Лесной пожар в Луганской области мог начаться в результате поджога – глава ОГА

Лесной пожар в Луганской области мог начаться в результате поджога – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, сообщил Зеленский

Известно о пяти погибших в результате лесных пожаров на Луганщине, сообщил президент Украины

Беларусь окажет пострадавшей от наводнений Украине помощь

КС в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд в третий раз проводит заседание по избранию меры пресечения Порошенко

ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход в Черном море

В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая COVID-19, всего болеет 161 человек

Львовская область вновь вошла в список регионов с широким распространением COVID-19

Ryanair запускает 16 новых маршрутов из Украины в Италию на зиму-2020 - лето-2021гг

Великобритания передала украинским пограничникам 10 современных квадрокоптеров

Беларусь окажет пострадавшей от наводнений Украине помощь

КС в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

Черногория отменила требование о сдаче теста на Covid-19 для туристов из Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА