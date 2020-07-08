Беларусь окажет пострадавшей от наводнений Украине помощь

МЧС Беларуси отправило в Украину гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнения, решение об оказании помощи принял президент республики Александр Лукашенко.

"По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром", - говорится в сообщении МЧС.

Беларусь по просьбе украинской стороны направит в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные различного диаметра общим количеством более полутора тысяч, комплекты индивидуальные защитные для ликвидации последствий наводнения. Общая масса груза, который был сформирован в кратчайшие сроки - 30 тонн. В его формировании участвовали МЧС, концерн "Белнефтехим", предприятиями "АзотХимФортис".

МЧС обеспечивает доставку и сопровождение грузов. Планируется, что белорусская помощь прибудет во Львов 8 июля.

В МЧС напомнили, что в результате наводнения, вызванного дождями 23-25 июня, пострадали пять областей Украины, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ивано-Франковской области.

Всего в Украине пострадали 165 населенных пунктов, три человека погибли, полностью разрушены 110 км дорог, уничтожено 19 мостов. В пострадавших населенных пунктах разрушена часть зданий, отсутствует газоснабжение, есть перебои с электричеством.