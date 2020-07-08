События

10:18 08.07.2020

КС в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

1 мин читать
КС в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины о соответствии Конституции указа пятого президента страны Петра Порошенко о назначении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Заседание начнется в 10:00 9 июля.

Авторы представления заявляют, что Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.

Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 статьи 6, ч. 2 статьи 8, ч. 2 статьи 19, п.31 ч. 1 статьи 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.

Как сообщалось, конституционное представление было передано нардепами в КС 20 мая 2020 года. Дело будет слушаться в форме письменного производства.

Теги: #набу #конституционный_суд #сытник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:36 06.07.2020
Конституционный суд Украины должен обеспечить верховенство Основного закона, в том числе в языковом вопросе - Нимченко

Конституционный суд Украины должен обеспечить верховенство Основного закона, в том числе в языковом вопросе - Нимченко

15:26 01.07.2020
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

16:12 26.06.2020
НАБУ обеспокоено решением Офиса генпрокурора о закрытии дела о стабкредите VAB Банку

НАБУ обеспокоено решением Офиса генпрокурора о закрытии дела о стабкредите VAB Банку

23:41 25.06.2020
Глава ОГА и сотрудник ОГА задержаны во время получения взятки – НАБУ

Глава ОГА и сотрудник ОГА задержаны во время получения взятки – НАБУ

17:54 23.06.2020
КС рассмотрит представления о конституционности постановления о карантине и назначения Сытника директором НАБУ в письменной форме

КС рассмотрит представления о конституционности постановления о карантине и назначения Сытника директором НАБУ в письменной форме

16:14 23.06.2020
КС перешёл в закрытую часть рассмотрения дела о конституционности закона о люстрации

КС перешёл в закрытую часть рассмотрения дела о конституционности закона о люстрации

13:35 20.06.2020
Глава Федерации металлургов считает надуманными обвинения НАБУ Омеляну по поводу снижения портовых сборов

Глава Федерации металлургов считает надуманными обвинения НАБУ Омеляну по поводу снижения портовых сборов

13:19 19.06.2020
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

20:45 17.06.2020
Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

18:58 17.06.2020
Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, сообщил Зеленский

Известно о пяти погибших в результате лесных пожаров на Луганщине, сообщил президент Украины

Беларусь окажет пострадавшей от наводнений Украине помощь

ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция рассматривает три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области - Клименко

Суд в третий раз проводит заседание по избранию меры пресечения Порошенко

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход в Черном море

Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, сообщил Зеленский

В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая COVID-19, всего болеет 161 человек

Известно о пяти погибших в результате лесных пожаров на Луганщине, сообщил президент Украины

Львовская область вновь вошла в список регионов с широким распространением COVID-19

Ryanair запускает 16 новых маршрутов из Украины в Италию на зиму-2020 - лето-2021гг

Великобритания передала украинским пограничникам 10 современных квадрокоптеров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА