КС в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины о соответствии Конституции указа пятого президента страны Петра Порошенко о назначении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Заседание начнется в 10:00 9 июля.

Авторы представления заявляют, что Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.

Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 статьи 6, ч. 2 статьи 8, ч. 2 статьи 19, п.31 ч. 1 статьи 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.

Как сообщалось, конституционное представление было передано нардепами в КС 20 мая 2020 года. Дело будет слушаться в форме письменного производства.