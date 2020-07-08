ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

Число погибших в результате лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области выросло до 4 человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 9 часов 8 июля, по уточненным данным, во время тушения пожара обнаружены тела 4 погибших и 9 (из них 2 детей) госпитализированы", - указывается в сообщении.

Эвакуированы их жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек, из них 13 детей, и 30 человек выселены.

К тушению привлечены 1 125 человек и 201 единица техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П.

Как сообщалось, 6 июля в 13:21 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховая 20 га. В 8:11 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м / с) и высокой температурой воздуха (+ 38) произошло распространение пожара на с. Смоляниново Новоайдарского района.

По состоянию на 8:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

В результате пожара огнем в Смоляниново уничтожено 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

Министерство внутренних дел Украины 7 июля сообщало о шести погибших.

В свою очередь Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщил, что в результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей, один человек скончался в больнице.