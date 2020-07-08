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09:58 08.07.2020

Черногория отменила требование о сдаче теста на Covid-19 для туристов из Украины

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Черногория отменила требование о сдаче теста на Covid-19 для туристов из Украины

Черногория упростила въезд для украинцев, отменив требование о сдаче теста на коронавирус, сообщило посольство Украины в Черногории.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования", - говорится в сообщении на сайте посольства.

На сайте Института общественного здоровья Черногории Украина находится в списке стран, из которых въезд в Черногорию возможен без дополнительных ограничений в отношении Covid-19.

Теги: #коронавирус #черногория #тесты #туристы
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