В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в зону лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области.

"Утром с секретарем СНБО, главами ГСЧС, Нацполиции Украины работаем на месте лесных пожаров вблизи Северодонецка в оперативном штабе, совершили воздушный мониторинг районов возгорания", - написал он в Twitter.

"24/7 более 1200 сотрудников ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и 200 единиц техники (2 самолета АН-32П) ликвидируют пожар. Буду информировать!", - добавил министр.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, местных жителей эвакуировали. Также пожар разгорелся неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь составила около 40 га.

По информации ГСЧС, по состоянию на 7.00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

В результате пожара огнем в Смоляниново уничтожено 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

"Во время тушения пожара обнаружены тела трех погибших. Девять человек (из них двое детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращались 42 человека", - сообщили в ГСЧС.

Между тем в МВД накануне сообщали о шести погибших.

В свою очередь Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщил, что в результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей, один человек скончался в больнице.