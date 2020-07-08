События

09:43 08.07.2020

В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

2 мин читать
В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в зону лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области.

"Утром с секретарем СНБО, главами ГСЧС, Нацполиции Украины работаем на месте лесных пожаров вблизи Северодонецка в оперативном штабе, совершили воздушный мониторинг районов возгорания", - написал он в Twitter.

"24/7 более 1200 сотрудников ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и 200 единиц техники (2 самолета АН-32П) ликвидируют пожар. Буду информировать!", - добавил министр.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, местных жителей эвакуировали. Также пожар разгорелся неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь составила около 40 га.

По информации ГСЧС, по состоянию на 7.00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

В результате пожара огнем в Смоляниново уничтожено 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

"Во время тушения пожара обнаружены тела трех погибших. Девять человек (из них двое детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращались 42 человека", - сообщили в ГСЧС.

Между тем в МВД накануне сообщали о шести погибших.

В свою очередь Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщил, что в результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей, один человек скончался в больнице.

Теги: #пожары #гсчс #снбо #аваков #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 08.07.2020
ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

09:53 08.07.2020
Глава Луганской обладминистрации просит правительство признать пожар в области ЧС государственного уровня

Глава Луганской обладминистрации просит правительство признать пожар в области ЧС государственного уровня

09:40 08.07.2020
Количество больных Covid-19 снизилось в 15 областях Украины – СНБО

Количество больных Covid-19 снизилось в 15 областях Украины – СНБО

09:20 08.07.2020
Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

09:06 08.07.2020
В Украине впервые после 3 июня количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых инфицированных: заболели 807 человек, выздоровели 926

В Украине впервые после 3 июня количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых инфицированных: заболели 807 человек, выздоровели 926

07:55 08.07.2020
На территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново  с. Капитаново  и с. Вороново – ГСЧС

На территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново  с. Капитаново  и с. Вороново – ГСЧС

20:44 07.07.2020
Лесной пожар в Луганской области мог начаться в результате поджога – глава ОГА

Лесной пожар в Луганской области мог начаться в результате поджога – глава ОГА

20:19 07.07.2020
Пожар в Луганской области: комиссия ТЭБ и ЧС соберется 9 июля - Шмыгаль

Пожар в Луганской области: комиссия ТЭБ и ЧС соберется 9 июля - Шмыгаль

20:15 07.07.2020
Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

20:03 07.07.2020
Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти – ГСЧС

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

Количество больных Covid-19 снизилось в 15 областях Украины – СНБО

Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

В Украине впервые после 3 июня количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых инфицированных: заболели 807 человек, выздоровели 926

ПОСЛЕДНЕЕ

Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

Черногория отменила требование о сдаче теста на Covid-19 для туристов из Украины

Число жертв коронавируса в мире превысило 543 тыс., число инфицированных - почти 11,8 млн

Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 117 человек

Суд продлил срок досудебного расследования до 10 октября в деле о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым

Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов – ГСЧС

В результате лесных пожаров на Луганщине 27 человек госпитализированы, из них 17 детей, один человек скончался в больнице

Вице-президент США подтвердил намерение администрации запретить в стране китайское приложение TikTok

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

При реконструкции системы водоснабжения в Барвенковском районе было присвоено более 2,5 млн грн – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА