Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

Авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не может быть привлечена к тушению лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области, поскольку российские наемники из неподконтрольных правительству отдельных районов Луганской области не гарантируют безопасность полетов, заявляет глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению этого пожара. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем. Рисковать дополнительно еще и жизнями людей никто не будет", - сказал Гайдай в своем видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook в ночь на среду.

В то же время, по его словам, в районе пожара работают дроны, которые показывают, где еще есть очаги возгорания, чтобы спасатели смогли отреагировать. Гайдай отметил, что ситуация с тушением находится под контролем и отметил слаженную и эффективную работу спасателей в сложных погодных условиях.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, местных жителей эвакуировали. Также пожар разгорелся неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь составила около 40 га.

По информации ГСЧС, по состоянию на 07 ч. 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

"Во время тушения пожара обнаружены тела 3 погибших и 9 человек (из них 2 детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалось 42 человека", - сообщили в ГСЧС.

Между тем, в МВД накануне сообщали о шести погибших.

В свою очередь Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщил 8 июля, что в результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей, один человек скончался в больнице.