Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 117 человек

У 117 человек диагностировали коронавирус за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1372 ПЦР-теста, из них – 117 позитивных (64 жителя Львова)", – указано в сообщении.

В общей сложности во Львовской области COVID-19 инфицированы 6562 человек, из них 974 пациента выздоровели, а 170 человек скончались.

7 июля сообщалось о 144 новых случая инфицирования коронавирусом за минувшие сутки.