Суд продлил срок досудебного расследования до 10 октября в деле о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) до 10 октября, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.

"Ходатайство удовлетворить. Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве...по подозрению Порошенко...в совершении уголовного правонарушения...до шести месяцев, то есть, до 11 октября 2020 года включительно", -говорится в определении суда, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, по данным следствия народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины (на тот момент им был Егор Божок) к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Речь идет о назначении Сергея Семочко первым замруководителя Службы внешней разведки.

Печерский районный суд Киева 1 июля продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства в уголовном производстве о назначении замглавы Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым.

Суд продолжит заседание по избранию меры пресечения Порошенко 8 июля в 11.00.

Представители обвинения огласили ходатайство, в котором просили о личном обязательстве для Порошенко сроком на 8 суток до 10 июля, когда истекает срок расследования дела.Защита, изучив документы, обратила внимание на отсутствие даты в документе. "Это не ходатайство, а бумажка, непонятно где и как изготовленная", - заявил адвокат Игорь Головань.