События

09:01 08.07.2020

Суд продлил срок досудебного расследования до 10 октября в деле о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым

2 мин читать
Суд продлил срок досудебного расследования до 10 октября в деле о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) до 10 октября, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.

"Ходатайство удовлетворить. Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве...по подозрению Порошенко...в совершении уголовного правонарушения...до шести месяцев, то есть, до 11 октября 2020 года включительно", -говорится в определении суда, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, по данным следствия народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины (на тот момент им был Егор Божок) к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Речь идет о назначении Сергея Семочко первым замруководителя Службы внешней разведки.

Печерский районный суд Киева 1 июля продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства в уголовном производстве о назначении замглавы Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым.

Суд продолжит заседание по избранию меры пресечения Порошенко 8 июля в 11.00.

Представители обвинения огласили ходатайство, в котором просили о личном обязательстве для Порошенко сроком на 8 суток до 10 июля, когда истекает срок расследования дела.Защита, изучив документы, обратила внимание на отсутствие даты в документе. "Это не ходатайство, а бумажка, непонятно где и как изготовленная", - заявил адвокат Игорь Головань.

Теги: #порошенко #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 08.07.2020
Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

14:44 07.07.2020
Киевсовет требует от Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных

Киевсовет требует от Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных

13:38 07.07.2020
ПриватБанк подаст кассацию на запрет суда истребовать принадлежащие банку 247 АЗС у компаний экс-владельцев банка

ПриватБанк подаст кассацию на запрет суда истребовать принадлежащие банку 247 АЗС у компаний экс-владельцев банка

06:45 07.07.2020
Двух бывших "беркутовцев" осудят за насильственный разгон протестующих на Майдане

Двух бывших "беркутовцев" осудят за насильственный разгон протестующих на Майдане

19:33 06.07.2020
МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

МИД полагает, что Украина обратится в суд ООН из-за сбивания самолета "МАУ" Ираном

16:25 06.07.2020
Хозсуд Киева 7 июля рассмотрит жалобу "Филип Моррис Украина" на штраф АМКУ

Хозсуд Киева 7 июля рассмотрит жалобу "Филип Моррис Украина" на штраф АМКУ

15:49 06.07.2020
Исполком Нацсовета реформ представит предложения по судебной реформе на следующем заседании совета - Саакашвили

Исполком Нацсовета реформ представит предложения по судебной реформе на следующем заседании совета - Саакашвили

15:10 06.07.2020
Во Львовской области Зеленскому доверяют меньше людей, чем Гриценко и Порошенко, в рейтинге политсил "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" – соцопрос "Рейтинг"

Во Львовской области Зеленскому доверяют меньше людей, чем Гриценко и Порошенко, в рейтинге политсил "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" – соцопрос "Рейтинг"

14:02 06.07.2020
ГБР направило в суд дело по обвинению Пашинского в нанесении телесных повреждений

ГБР направило в суд дело по обвинению Пашинского в нанесении телесных повреждений

12:21 06.07.2020
Суд 14 июля продолжит рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича

Суд 14 июля продолжит рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

Количество больных Covid-19 снизилось в 15 областях Украины – СНБО

Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

Черногория отменила требование о сдаче теста на Covid-19 для туристов из Украины

Глава Луганской обладминистрации просит правительство признать пожар в области ЧС государственного уровня

В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

Число жертв коронавируса в мире превысило 543 тыс., число инфицированных - почти 11,8 млн

Количество больных Covid-19 снизилось в 15 областях Украины – СНБО

Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

В Украине впервые после 3 июня количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых инфицированных: заболели 807 человек, выздоровели 926

Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 117 человек

Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА