В результате лесных пожаров на Луганщине 27 человек госпитализированы, из них 17 детей, один человек скончался в больнице – Офис омбудсмена

В результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей, один человек скончался в больнице, сообщает Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Мужчина 1962 года рождения, находился в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер. Ночью в местную больницу никого не доставляли. Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей.", - говорится в сообщении, на официальном Телеграмм-канале Офиса омбудсмена Украины.

По словам врачей состояние пострадавших от пожара стабильное.