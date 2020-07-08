На территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново с. Капитаново и с. Вороново – ГСЧС

По состоянию на 07 ч. 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Информация уточняется…Во время тушения пожара обнаружены тела 3 погибших и 9 человек (из них 2 детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалось 42 человека", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Сотрудники ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек были отселены.

"К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П", - подытожили в ГСЧС.