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07:21 08.07.2020

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

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Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новотошковское, Новолуганское, Орехово, Старогнатовка, Водяное, Широкино, Марьинка, Пески, Авдеевка, Павлополь.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня…По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

 

 

Теги: #оос #сводка #украина
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