События

06:14 08.07.2020

При реконструкции системы водоснабжения в Барвенковском районе было присвоено более 2,5 млн грн – прокуратура

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Директор фирмы, заключившей договор о реконструкции системы водоснабжения на территории Барвенковского района Харьковской области, подозревается в присвоении более 2,5 млн.грн.

"Директору ООО сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, составление и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия в 2018 году подозреваемый заключил с сельсоветом договор о реконструкции системы водоснабжения. Позднее в актах приемки выполненных работ директор фирмы указал, что договорные обязательства выполнены полностью, хотя это не соответствовало в действительности. Общая сумма ущерба, нанесенного территориальной громаде, составляет более 2,5 млн.грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

Теги: #харьковская #украина #водоснабжение #область #хищение
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