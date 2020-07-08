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04:23 08.07.2020

Демократы в Палате представителей Конгресса США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн

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Комитет Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям опубликовал проект закона о финансировании обороны на 2021год, согласно которому предлагается увеличить размер военной помощи Украине на $25 млн.

Согласно законопроекту, предлагается выделить $275 млн для финансирования военной помощи Украине, что на $25 млн выше выделяемых прежде средств.

Увеличенную сумму предлагается тратить на подготовку личного состава, предоставление вооружений, логистическую поддержку, поддержку в разведывательной сфере военным и "силам национальной безопасности" Украины.

Отмечается, что министр обороны США обязан информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в выделении данных расходов.

Теги: #сша #законопроект #помощь #украина
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