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03:23 08.07.2020

В Киеве полиция задержала двух граждан РФ, планировавших совершение тяжких преступлений

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В Киеве полиция задержала двух граждан РФ, планировавших совершение тяжких преступлений

В Киеве сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали двух граждан РФ, планировавших совершение тяжких преступлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции во вторник вечером.

Киевские полицейские установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения.

"Сегодня, 7 июля, по результатам проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы. Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины", - подытожили в полиции.

Теги: #киев #украина #полиция #задержание
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