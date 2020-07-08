В Киеве полиция задержала двух граждан РФ, планировавших совершение тяжких преступлений

В Киеве сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали двух граждан РФ, планировавших совершение тяжких преступлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции во вторник вечером.

Киевские полицейские установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения.

"Сегодня, 7 июля, по результатам проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы. Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины", - подытожили в полиции.