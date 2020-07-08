На Харьковщине при получении взятки задержан глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии

В Харьковской области глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) требовал у человека, страдающего хроническим заболеванием $1000 за присвоение соответствующей группы инвалидности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, глава МСЭК получил требуемую сумму частями ($ 600 и $ 400) и при получении второй части был задержан.

"Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины. Досудебное расследование ведет следственный отдел Слободского отдела полиции. Оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство - Харьковская местная прокуратура № 5.