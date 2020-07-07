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23:55 07.07.2020

В результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей – Лисянский

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В результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей, сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей, по словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем)", - написал Лисянский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Теги: #луганская #украина #пожар
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