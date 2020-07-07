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22:30 07.07.2020

Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ

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Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, совершенной 5 декабря 2012 в г. Ашхабате", - говорится в тексте указа 269/2020, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины во вторник вечером.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Теги: #президент #указ #снг #украина
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