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20:55 07.07.2020

В Греции вновь зарегистрировали новые случаи COVID-19, большинство - у туристов

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В Греции вновь зарегистрировали новые случаи COVID-19, большинство - у туристов

В Греции впервые за несколько недель зарегистрировали новые случаи COVID-19, большинство - у туристов, сообщает газета Daily Sabah.

"В понедельник Греция зарегистрировала новые случаи коронавируса впервые за несколько недель. Среди 43 человек, чьи тесты оказались положительными, 36 - туристы", - пишет издание.

Большинство путешественников с COVID-19 - 20 человек - прибыли из Сербии. В результате Греция временно закрыла границу для граждан этой страны.

В МИД Сербии назвали решение "неудачным" и отметили, что большинство иностранных туристов прибывают в Грецию именно из Сербии, с чем и связано столь значительное число зарегистрированных случаев COVID-19. Сербские туроператоры в свою очередь попросили отреагировать туристические организации Греции.

В Сербии по состоянию на 7 июля зарегистрировано около 3 тыс. активных случаев коронавируса.

Греция открылась для иностранных туристов 1 июля, с тех пор ее посетили свыше 100 тысяч путешественников, прибывших через границу с Болгарией.

Теги: #коронавирус #греция #туристы
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