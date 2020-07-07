События

20:33 07.07.2020

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

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СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Киеве гражданина Украины, который в 2014-20 годах осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей террористической организации "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ РФ).

Как сообщается на сайте СБУ во вторник, он принимал активное участие в создании т.н. "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации.

"В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К. (задержанный – ИФ), раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ (РФ – ИФ) за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР". Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, обнародованы также записи разговоров задержанного с генерал-майором ГРУ РФ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу рейса малазийского "Боинга", рейс MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Задержанному инкриминируется совершение преступления по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Теги: #боевик #сбу #задержание
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