Пожар в Луганской области: комиссия ТЭБ и ЧС соберется 9 июля - Шмыгаль

В четверг, 9 июля, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим в результате лесных пожаров в Новоайдаровском районе Луганской области, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Поручил ГСЧС оперативно информировать общественность о развитии ситуации, а главе ГСЧС лично выехать на место событий. Также поговорил с главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем о необходимой помощи со стороны правительства", - написал он на Telegram-канале.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.

На место была отправлена пожарная авиация.

В результате пожара 5 человек погибли и 9 госпитализированы.