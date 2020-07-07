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20:15 07.07.2020

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

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Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание по ликвидации лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области, сообщает пресс-служба президента.

"В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин", - указывается в сообщении.

На выполнение задания президента к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ДСНС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.

На место была отправлена пожарная авиация.

В результате пожара 5 человек погибли и 9 госпитализированы.

Теги: #зеленский #луганская_область #пожар
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