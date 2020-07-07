События

20:10 07.07.2020

Зеленский сообщил в НАПК о неподаче им сообщения об изменениях в имущественном состоянии

1 мин читать
Зеленский сообщил в НАПК о неподаче им сообщения об изменениях в имущественном состоянии

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства – неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - сообщает Офис президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

Теги: #зеленский #декларация #нарушение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:15 07.07.2020
Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

18:50 07.07.2020
Зеленский сообщил в НАПК о неподаче им сообщения об изменениях в имущественном состоянии

Зеленский сообщил в НАПК о неподаче им сообщения об изменениях в имущественном состоянии

17:09 07.07.2020
Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

16:33 07.07.2020
Зеленский вручил награды выдающимся украинцам, которыми они были удостоены на День Конституции

Зеленский вручил награды выдающимся украинцам, которыми они были удостоены на День Конституции

14:44 07.07.2020
Киевсовет требует от Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных

Киевсовет требует от Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных

13:46 07.07.2020
Зеленский ожидает скорейшего открытия отделений "Охматдета"

Зеленский ожидает скорейшего открытия отделений "Охматдета"

13:36 07.07.2020
Кабмин тщательно изучает практики преодоления коронавируса в других странах и опыт подготовки к новому учебному году - совещание у Зеленского

Кабмин тщательно изучает практики преодоления коронавируса в других странах и опыт подготовки к новому учебному году - совещание у Зеленского

20:52 06.07.2020
Зеленский поздравил Назарбаева с 80-летием

Зеленский поздравил Назарбаева с 80-летием

17:41 06.07.2020
Глава Совета НБУ хотел одобрения Зеленским продления полномочий замглавы НБУ Чурия – Смолий

Глава Совета НБУ хотел одобрения Зеленским продления полномочий замглавы НБУ Чурия – Смолий

17:17 06.07.2020
Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

Пожар в Луганской области: комиссия ТЭБ и ЧС соберется 9 июля - Шмыгаль

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти – ГСЧС

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до четырех – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

Появились новые данные о передаче коронавируса по воздуху

Пожар в Луганской области: комиссия ТЭБ и ЧС соберется 9 июля - Шмыгаль

"Укрзализныця" просит Мининфраструктуры ограничить ввоз иностранных вагонов и вагонов с продленным сроком службы

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти – ГСЧС

Комитет Рады по нацбезопасности заслушал руководителей СВР, ГУР Минобороны и Службы спецсвязи

Турция надеется принять в июле до 100 тыс. туристов из Украины

Оператор ГТС Украины распределил 7,8 млн куб. м/ сутки годовой мощности на дебютных аукционах

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до четырех – ГСЧС

США предоставят $2 млрд двум производителям препаратов от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА