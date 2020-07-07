"Укрзализныця" просит Мининфраструктуры ограничить ввоз иностранных вагонов и вагонов с продленным сроком службы

АО "Укрзализныця" обратилась к Министерству инфраструктуры Украины с предложениями об установлении нулевых или минимальных квот на ввоз иностранных вагонов.

Как написал на своей странице и.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий, компания отреагировала подобным образом на приобретение одной из украинских компаний 539 выведенных из эксплуатации вагонов-зерновозов со сроком службы более 30-35 лет для последующего ввоза их на территорию Украины.

По его словам, "Укрзализныця" также просит Мининфраструктуры запретить продлевать срок эксплуатации вагонов более установленного изготовителем; запретить ввозить на территорию Украины вагоны с продленным сроком службы или такие, чей срок службы которых закончился на территории соседних государств. Кроме того, "Укрзализныця" просит ограничить использование иностранных вагонов для внутренних перевозок грузов на территории Украины (включая иновагоны с признаками аренды и оперирования).

Веприцкий подчеркнул, что несовершенная нормативная база привела к сложившимся в Украине абсурдным для отрасли условиям, которые грозят отраслевой депрессий и отсутствием перспектив для вагоностроения в Украине, нарушением прав и бизнес-интересов отечественных владельцев грузовых вагонов, а также негативным влиянием на безопасность движения из-за использования устаревшего вагонного парка.

Ранее глава комитета по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины, учредитель "Первой логистической компании" Максим Шкиль на своей странице в Facebook написал о том, что "Укрзализниця", игнорируя правительственный запрет на ввоз вагонов с территории России, фактически дала разрешение на импорт выведенных из эксплуатации вагонов, а также способствует продлению срока их работы на территории Украины.

"Следствием станут не только повышение рисков для грузовладельцев, разрушения пути, но и катастрофические перспективы для вагоностроителей, которые вынуждены остановить заводы, а также для инвесторов, которые вкладывали средства в приобретение новых вагонов", - подчеркнул Шкиль.

В комментариях к его посту министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в соответствии с разъяснениями Государственной таможенной службы Украины - страна происхождения, вагонов - это страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке.

"8 мая 2020 года ООО "Альфара" приобрело у АО "Русагротранс" 1900 хоппер-зерновозов украинского и румынского производства. То есть вагоны, ввозимые на территорию Украины, были изготовлены в Украине и Румынии. И запрет юридически не ограничивает их ввоз исходя из стран производителей. Но даже это сейчас меняем в срочном порядке", - отметил Криклий.

Украинская компания "Альфара" (Киев) является транспортно-экспедиторской компанией, которая специализируется на организации перевозок грузов железнодорожным транспортом и с 2018 года - членом Американской торговой палаты в Украине.

Конечными бенефициарами компании по данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей являются физлицо Дариус Закараускас (владеет 51%), ООО "Пиэспи Капитал" (48%) и физлицо Дмитрий Морозов.