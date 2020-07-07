Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти – ГСЧС

Количество погибших в результате лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области выросло до пяти человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.

На место была отправлена пожарная авиация.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 9 госпитализированных.