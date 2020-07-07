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20:00 07.07.2020

Комитет Рады по нацбезопасности заслушал руководителей СВР, ГУР Минобороны и Службы спецсвязи

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Комитет Рады по нацбезопасности заслушал руководителей СВР, ГУР Минобороны и Службы спецсвязи

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на своём заседании во вторник заслушал главу Государственной Службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова, начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Василия Бурбу и главу Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка.

"По руководителю Госспецсвязи Валентину Петрову: до этого он не докладывал, и нам было интересно состояние Госспецсвязи. Мы постепенно подходим в комитете и делаем план по заслушиванию всех ведомств, которые пребывают под нашим надзором. Также мы поговорили о защищенности нашей спецсвязи, насколько защищено государство", - рассказал секретарь комитета и нардеп фракции "Голос" Роман Костенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, Петрову напомнили о "пленках Деркача" и "пленках Мельниченко", о прослушивании экс-премьер-министра Алексея Гончарука, "и спросили, почему так происходит". "На что мы получили ответ, что как правило, такое происходит, когда сами пользователи не придерживаются правил, установленных Госспецсвязью, и предоставили примеры соответственно", - рассказал Костенко.

Помимо Петрова, депутаты заслушали руководителей СВР и начальника ГУР Минобороны. "Разведчики же пришли, потому что руководитель СВР Валерий Кондратюк недавно назначен, мы осуществляем надзор. Во-первых, это было знакомство, и, во-вторых, был задан ряд вопросов: по Крыму, который сейчас всех волнует, по "Кавказу-2020" (военные учения армии РФ на территории Южного военного округа и аннексированного Крыма - ИФ) - это накопление сил или "накрутка" информационная, - рассказал секретарь комитета.

Кроме того, Кондратюка расспросили "об общем видении", поскольку за последние два года это уже пятый глава СВР, а также рассказали ему о замеченных ранее проблемах и акцентировали на них его внимание, добавил парламентарий.

По его словам, постоянная смена руководства СВР не идет на пользу органу и он высказал надежду, что недочеты в работе структуры будут исправлены.

"По ГУР Минобороны было два заслушивания - открытое и закрытое. На открытой части были вопросы военно-политической обстановки: и Донбасс, и Крым, и военно-политическая обстановка в мире, вопросы геополитики. На закрытой части мы обсуждали вопросы, о которых желательно не говорить, но которые тоже касаются запросов общества, которые мы берём на себя обязанности слышать, принимать какие-то решения и не доносить их до общества, потому что это может навредить нашей разведке, вооруженным силам, выполняющим свои задачи", - рассказал Костенко.

Теги: #гур #парламент #свр
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