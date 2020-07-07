Турция надеется принять в июле до 100 тыс. туристов из Украины

Турция надеется принять в июле 2020 года до 100 тыс. украинских туристов, в то время как в июле прошлого года страну посетили около 145 тыс. украинцев, сообщил журналистам на встрече в аэропорту "Анталия" заместитель директора принимающей стороны в Турции туроператора Coral Travel компании ODEON Tours Нурхан Каплан.

"Период был тяжелым для всех, но мы очень быстро организовались и разработали план, как выйти из того кризиса, как вернуться к удачному туристическому сезону. Фактически мы говорим о том, чтобы возобновить туристический поток, который вообще остановился из-за эпидемии (…) Мы рады, что украинцы к нам вернулись, и подготовились к тому, чтобы они смогли безопасно проводить свой отдых в Анталии. Надеемся, что уже в августе мы сможем достичь прошлогодних показателей по месяцу, потому что в Анталии очень мало активных случаев заболевания"- сказал он.

В ходе встречи отмечалось, что турецкие отели и туроператоры проходят сертификацию на безопасность от COVID-19 и надеются на постепенное возобновление турпотока, инфекционный контроль начинается с прибытия туристов в аэропорт.

Как сообщил журналистам директор маркетинга по авиации аэропорта города Анталия Эгемен Атеш, в настоящее время в Турцию прилетают рейсы из очень ограниченного количества стран, также в июне были возобновлены внутренние рейсы.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта "Анталия", в настоящее время в Анталию выполняются рейсы из Украины, Германии, Казахстана, а также внутренние рейсы.

По прибытии в Анталию пассажиры проходят температурный скрининг, для этого используется специальное оборудование, позволяющее измерять температуру дистанционно. Если датчик зафиксирует повышенную температур, пассажира отправят на тестирование, результатов которого он под контролем медиков будет ожидать в специально оборудованном помещении-изоляторе.

Тестирование на COVID-19 при наличии симптомов проводится бесплатно, как и лицам, которые пребывали в контакте с подтвержденным COVID-19. В аэропорту также организован медицинский пункт, в котором туристы могут сдать тест на коронавирус по собственному желанию за свой счет. В этом пункте также можно получить результаты тестов, которые туристы по собственному желанию сдали в других клиниках. Как правило, такой услугой пользуются путешественники, которые возвращаются с отдыха в Турции, чтобы подтвердить свой статус по прибытии в страну проживания.

При этом в аэропорту Анталии строго соблюдаются правила инфекционной безопасности, ограничена работа заведений общественного питания и магазинов DUTY FREE. Весь персонал аэропорта работает в масках и перчатках, в кафе установлены защитные экраны, ограничивающие контакты персонала с клиентами, столики расставлены с учетом соблюдения дистанции, кресла в залах ожидания отмечены соответствующими знаками, разрешающими сидеть через одно кресло.

В свою очередь Каплан сообщил журналистам, что Министерство культуры и образования Турции ввело ряд мер, названных как "Программа безопасной сертификации туризма". Этот сертификат выдается под руководством Министерства культуры и образования, охватывает широкий спектр мероприятий, включая перевозку, проживание, состояние здоровья работников учреждения и учреждений, пассажиров.

Кроме того, программа предусматривает предоставление Сертификата безопасного туризма (Safe tourism certificate), позволяющего подтвердить высокий уровень выполнения гигиенических требований авиакомпаниями, в аэропорту, транспортными компаниями, так и в учреждениях размещения и общественного питания.

Сертификаты безопасного туризма предоставляет международный аккредитованный орган по сертификации Бюро Veritas (Bureau Veritas)

При этом Каплан сообщил, что персонал принимающей стороны и отелей постоянно напоминает туристам о необходимости соблюдения правил инфекционной безопасности. В частности, на территории отелей и пляжей туристам разрешено пребывать без масок, тогда как персонал отелей постоянно в масках и перчатках.

На улицах Анталии турист может тоже находиться без маски, но в магазинах и торговых центрах должен ее надеть. Жители Анталии на улицах находятся как в масках, так и без них. На входе в магазины и торговые центры измеряют температуру. Большинство небольших магазинов и кафе закрыты.

Каплан также отметил, что все сотрудники принимающей стороны в Турции туроператора Coral Travel прошли тренинги и обучение по работе с туристами в условиях пандемии. Принимающая сторона Cotal Travel – ODEON Тours уже получила Сертификат безопасного туризма для обслуживания гостей согласно всем нормам и правилам, одним из условий получения которого в настоящее время является ограничение телесного контакта с туристами.

"Мы даже из рук в руки не передаем багаж, туристу нужно поставить свой багаж на пол, а сотрудник туроператора или отеля заберет его", - сказал он.

Багаж туристов, заселяющихся в отель, обрабатывается так называемым холодным паром – специальным дезинфектором, безопасным для людей.

Таким же средством обрабатываются номера после выселения из них туристов.

В автобусах туроператоры размещают максимум 20 человек, рассаживая туристов так, чтобы соседние сидения были свободны.

Со своей стороны член правления Агентства по развитию туризма Министерства культуры и туризма Турции, председатель Средиземноморской ассоциации отельеров и предпринимателей Эркан Ягджи сообщил, что в отелях, которые получили сертификаты безопасного туризма, разработан протокол действий на случай выявления у посетителей подозрений на COVID-19.

"У каждого отеля есть протокол таких действий, иначе бы они не прошли сертификацию безопасности", - сказал он.

По словам Ягджи, в частности, такой протокол предусматривает, что отель в обязательном порядке должен проинформировать о подозрении на COVID-19 Минздрав Турции, провести опрос туристов для выявления возможных контактов, а также провести дезинфекцию всех зон пребывания туриста с подозрением на COVID-19.

"Мы не знаем, насколько точно соблюдается этот протокол, потому что пока таких случаев не было. Мы начали сертификацию безопасного туризма для того, чтобы предупредить такую ситуацию. Турция – единственная страна, которая так серьезно подошла к проблеме туризма во время COVID-19 и сделала сертификацию обязательной", - сказал он.

Ягджи подчеркнул, что у всех отелей, которые в настоящее время открыты для бронирования, есть сертификат безопасного туризма, при этом его нужно регулярно подтверждать. Для подтверждения сертификата отель инспектирует представитель органа сертификации. Кроме того, применяется практика "тайного покупателя", когда инспектор проверят компанию как обычный турист.

Стоимость сертификата зависит от количества номеров. При этом сертификат предусматривает выделение определенного количества "обсервационных", где могут быть изолированы туристы с подтвержденным COVID-19, состояние здоровья которых не требует лечения в стационаре.

Помимо этого сертификат предусматривает, что для размещения туристов с соблюдением требований социальной дистанции может использоваться только часть номерного фонда - от 50% до 80% в зависимости от величины отеля.

"Мы не экономим на туристах. Министерство туризма Турции обязывает отели соблюдать правила. Мы начали с приема внутренних туристов, затем к нам приехали туристы из Украины. Ожидаем группы из Великобритании. Надеемся, что после того, как мы просто были закрыты, мы сможем восстановиться. Все-таки люди будут путешествовать, летать и уже не смогут без туризма", - сказал Ягджи.

В свою очередь директор по маркетингу и продажам OTI hotels&resort Арзу Экин подчеркнула, что туристы, которые приезжают в Турцию, должны иметь полис медицинского страхования, предусматривающий покрытие в случае заболевания COVID-19.

"Мы понимаем, что ни один туроператор не может бросить туриста на произвол судьбы. Перед тем как Турция открылась для туристов в 2020 году, все операторы связались со своими страховыми компаниями и подняли вопрос страхования от COVID-19. В настоящее время объем покрытия отличается в зависимости от страховой компании, но, как правило, такое покрытие есть у всех", - сказала Экин.

По ее словам, в частности, в некоторых пакетах предусмотрено покрытие амбулаторного лечения COVID-19 и тестирование, в некоторых также предусмотрен перенос обратного вылета на более поздний срок из-за необходимости пройти обсервацию.

Кроме того, дополнительные пакеты медицинского страхования стоимостью EUR15, EUR19 и EUR23, которые покрывают расходы на лечение в размере EUR3000, EUR5000 и EUR7000 соответственно, можно приобрести в пунктах продажи билетов авиакомпаний, а также в пунктах продажи перед паспортным контролем, у турператоров и онлайн.