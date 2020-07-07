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19:48 07.07.2020

Оператор ГТС Украины распределил 7,8 млн куб. м/ сутки годовой мощности на дебютных аукционах

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Оператор ГТС Украины распределил 7,8 млн куб. м/ сутки годовой мощности на дебютных аукционах

Оператор ГТС Украины провел первые в истории аукционы по распределению свободной гарантированной годовой мощности на 2020-2021 газовый год (начинается 1 октября) согласно общему европейскому календарю аукционов ENTSO-G, сообщила компания во вторник.

"Особый интерес вызвали мощности точки выхода для приграничных потребителей Молдовы и мощности для импорта из Словакии по точке "Будинце", - отмечается в пресс-релизе.

В аукционах приняли участие 5 компаний-заказчиков услуг транспортировки природного газа, а суммарная распределенная мощность составила более 7,8 млн куб. м в сутки.

Согласно обнародованным результатам, из 24,3 млн куб. м предложенных мощностей в Будинце было распределено 7,586 млн куб. м, а цена оказалась равной начальной и составила $4,45 за 1000 куб. м.

Информация о компаниях-участниках в итогах торгов отсутствует.

ОГТСУ напомнил, что 20 июля 2020 состоятся аукционы по распределению прерывистой годовой мощности на 2020-2021 газовый год. Такие свободные мощности будут предложены для импорта из Польши, Венгрии и дополнительные мощности для импорта из Словакии на точке соединения "Ужгород / Вельке Капушаны". К сожалению, оператор словацкой ГТС еще не проинформировал рынок, объем мощностей планируется предложить со словацкой стороны на этой точке, уточняет украинский оператор. Он указывает, что такая ситуация делает импортные мощности по точке "Ужгород / Вельке Капушаны" менее привлекательными для трейдеров, поскольку они не могут спланировать стабильный режим работы.

ОГТСУ напоминает, что начиная с июля текущего года мощности 2020-2021 газового года во всех точках межгосударственного соединения распределяются по процедуре аукционных торгов, что усиливает конкуренцию среди заказчиков услуг транспортировки и обеспечивает прозрачный механизм доступа к использованию возможностей ГТС. Мощности для выполнения транзита российского природного газа в объеме 65 млрд куб. м к 2020 году и 40 млрд куб. м на 2021-2024 годы были ранее забронированные НАК "Нафтогаз Украины". В случае необходимости дополнительных мощностей для транзита они будут покупаться на общих основаниях.

Теги: #гтс #аукцион #мощности
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