Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до четырех – ГСЧС

Количество погибших в результате лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области выросло до четырех человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно 4 человека погибли и 9 госпитализированы в больницу", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 9 госпитализированных.