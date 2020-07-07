События

19:26 07.07.2020

США предоставят $2 млрд двум производителям препаратов от коронавируса

1 мин читать
США предоставят $2 млрд двум производителям препаратов от коронавируса

Федеральное правительство США выделило $2 млрд двум фармацевтическим компаниям на поддержку разработки и производства экспериментального препарата и потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Компания Novavax Inc. сообщила, что получит $1,6 млрд для финансирования экспериментальной вакцины от коронавируса и обеспечения масштабного производства. С учетом этого финансирования компания намерена поставить 100 млн доз вакцины, что, вероятно, произойдет к концу года.

Novavax начала тестировать вакцину NVX-CoV2373 в мае в Австралии в ходе небольшого исследования. Финансирование позволит ей начать "третью фазу" исследования, которая будет включать до 30 тыс. участников и начнется осенью, сообщила компания.

Тем временем Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. получила федеральный контракт суммой $450 млн на производство нескольких тысяч доз экспериментального препарата от коронавируса, которое правительство бесплатно раздаст пациентам в случае, если его использование будет одобрено регуляторами.

В контракте предусмотрен неназванный компанией объем препарата, который Regeneron планирует получить к осени. Компания тестирует свой препарат, являющийся комбинацией двух антител, в качестве противовирусного средства для уже зараженных пациентов и временного профилактического препарата для того, чтобы избежать заражения.

Ранее Regeneron получила федеральное финансирование в размере $167,5 млн для помощи в разработке препарата от коронавируса.

Акции Novavax в ходе торгов во вторник дорожают на 28,3%, цена бумаг Regeneron увеличивается на 3,4%.

Теги: #сша #фармкомпании #финансирование #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:27 07.07.2020
Появились новые данные о передаче коронавируса по воздуху

Появились новые данные о передаче коронавируса по воздуху

18:47 07.07.2020
У президента Бразилии подтвержден COVID-19

У президента Бразилии подтвержден COVID-19

18:37 07.07.2020
Киев и Брюссель договорились оперативно обмениваться информацией по COVID-19 для содействия постепенному открытию границ с ЕС - Стефанишина

Киев и Брюссель договорились оперативно обмениваться информацией по COVID-19 для содействия постепенному открытию границ с ЕС - Стефанишина

18:26 07.07.2020
Украинские специалисты в США приступили к подготовке к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес" – СНБО

Украинские специалисты в США приступили к подготовке к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес" – СНБО

15:11 07.07.2020
В Ривненской области смягчили карантинные меры - ОГА

В Ривненской области смягчили карантинные меры - ОГА

14:41 07.07.2020
Дубай начал принимать иностранных туристов, невзирая на коронавирус

Дубай начал принимать иностранных туристов, невзирая на коронавирус

13:20 07.07.2020
Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось

Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось

12:43 07.07.2020
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

12:12 07.07.2020
Показатели для послабления эпидемических мер превышают допустимые в девяти областях

Показатели для послабления эпидемических мер превышают допустимые в девяти областях

12:09 07.07.2020
Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут беспрепятственно путешествовать в условиях пандемии

Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут беспрепятственно путешествовать в условиях пандемии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

Пожар в Луганской области: комиссия ТЭБ и ЧС соберется 9 июля - Шмыгаль

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти – ГСЧС

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до четырех – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

Пожар в Луганской области: комиссия ТЭБ и ЧС соберется 9 июля - Шмыгаль

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

Зеленский сообщил в НАПК о неподаче им сообщения об изменениях в имущественном состоянии

"Укрзализныця" просит Мининфраструктуры ограничить ввоз иностранных вагонов и вагонов с продленным сроком службы

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти – ГСЧС

Комитет Рады по нацбезопасности заслушал руководителей СВР, ГУР Минобороны и Службы спецсвязи

Турция надеется принять в июле до 100 тыс. туристов из Украины

Оператор ГТС Украины распределил 7,8 млн куб. м/ сутки годовой мощности на дебютных аукционах

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до четырех – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА