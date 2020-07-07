США предоставят $2 млрд двум производителям препаратов от коронавируса

Федеральное правительство США выделило $2 млрд двум фармацевтическим компаниям на поддержку разработки и производства экспериментального препарата и потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Компания Novavax Inc. сообщила, что получит $1,6 млрд для финансирования экспериментальной вакцины от коронавируса и обеспечения масштабного производства. С учетом этого финансирования компания намерена поставить 100 млн доз вакцины, что, вероятно, произойдет к концу года.

Novavax начала тестировать вакцину NVX-CoV2373 в мае в Австралии в ходе небольшого исследования. Финансирование позволит ей начать "третью фазу" исследования, которая будет включать до 30 тыс. участников и начнется осенью, сообщила компания.

Тем временем Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. получила федеральный контракт суммой $450 млн на производство нескольких тысяч доз экспериментального препарата от коронавируса, которое правительство бесплатно раздаст пациентам в случае, если его использование будет одобрено регуляторами.

В контракте предусмотрен неназванный компанией объем препарата, который Regeneron планирует получить к осени. Компания тестирует свой препарат, являющийся комбинацией двух антител, в качестве противовирусного средства для уже зараженных пациентов и временного профилактического препарата для того, чтобы избежать заражения.

Ранее Regeneron получила федеральное финансирование в размере $167,5 млн для помощи в разработке препарата от коронавируса.

Акции Novavax в ходе торгов во вторник дорожают на 28,3%, цена бумаг Regeneron увеличивается на 3,4%.