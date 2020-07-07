Камеры наблюдения ТЦ "Lavina Mall" в Киеве интегрированы в систему "Безопасный город" – МВД

Торговый центр "Lavina Mall" предоставил доступ полиции к 50 видеокамерам наблюдения, которые находятся на парковке и внутри заведения, что ускорит реакцию правоохранителей на любое преступление, сообщает во вторник департамент коммуникации Министерства внутренних дел со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Антона Геращенко.

"Подобные центры в крупных городах являются местами уголовных правонарушений - от карманных краж до незаконного завладения транспортными средствами. Мы предлагаем общественным заведениям, коммунальным предприятиям сотрудничать с полицией, подключить свое видеонаблюдения в систему "Безопасный город" и таким образом сделать страну более безопасной", - отметил Геращенко.

По его словам, такая интеграция поможет эффективнее и быстрее реагировать на преступления. "Если поступит сигнал на линию "102", полиции не нужно будет тратить время, чтобы принять записи с камер видеонаблюдения", - отметил Геращенко.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что в среднем в выходной день торговый центр посещает около 50 тысяч граждан и полиция фиксирует 10-15 правонарушений. "Сейчас с точки зрения криминогенной обстановки это место безопасно, поэтому еще раз призываю всех владельцев частных и коммунальных предприятий присоединиться к системе "Безопасный город", чтобы позаботиться о безопасности посетителей", - сказал он.

Директор "Lavina Mall" Дмитрий Лашин отметил, что после подключения видеокамер к городской системе администрация заведения сразу же увидела положительный результат, и поэтому было принято решение интегрировать в ближайшее время камеры с других ТРЦ в систему "Безопасного города".

По данным МВД, система "Безопасный город" позволяет круглосуточно мониторить оперативную обстановку. Камеры могут длительное время работать без электричества, в ночное время и при любых погодных условиях.